Weimar. Königin Laura I. verstärkt Team am Wochenende bei der Grünen Woche

Die Grüne Woche in Berlin ist die besucherstärkste Messe in Deutschland: Daher ist die Weimar GmbH mit dem Weimarer Land in Halle 20 wieder mit einem touristischen Stand vertreten. Gerade der Jahresanfang eigne sich gut, um das Publikum zu einer Reise nach Weimar oder ins Weimarer Land zu inspirieren. Neben vielen Interessierten aus Brandenburg und Berlin gab es am Stand auch Besucher aus aller Welt wie aus Norwegen oder China.

Das erste Fazit fällt laut Weimar GmbH positiv aus: Das Publikum interessiere sich für die neuen Broschüren der Touristiker, so das Weimar-Magazin, das Gastgeberverzeichnis, die Park- und Gartenbroschüre der Impulsregion und Radwege-Faltblätter. Am besten komme jedoch die Postkarte mit Terminen der Weimarer Märkte und Feste wie dem Zwiebelmarkt an: Sie sei praktisch und handlich und weise auch auf die beiden Weinfeste hin.

Verstärkung erhält das Team in Berlin am Wochenende von Zwiebelmarktkönigin Laura I., die Autogramme gibt, für Selfies bereitsteht sowie unterwegs auf dem Messegelände auffällig für Weimar wirbt. Die Grüne Woche dauert noch bis 28. Januar..

red