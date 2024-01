Weimar. Krunoslav Šebrek kehrt als Papa Maik auf die Studiobühne zurück. So geht es mit ihm und Sohn Chris weiter.

Papa Maik kehrt zurück auf die Studiobühne. Seit 2020 ist er dort zu Hause, als der Monolog „Ich liebe dir“ von Dirk Laucke am DNT Uraufführung feierte. Am Mittwoch, 24. Januar, 20 Uhr, wird die Geschichte fortgesetzt mit „Ich liebe dir. Aber lass doch nicht übern Haufen schießen“. Das Auftragswerk konfrontiert den Vater, gespielt von Krunoslav Šebrek, mit den Entscheidungen seines mittlerweile erwachsenen Sohns. Chris will zur Bundeswehr, was Papa Maik als Wehrdienstverweigerer nicht nachvollziehen kann. Der Konflikt greift politische Themen der Gegenwart auf – allerdings nur in einem fiktiven Gespräch, denn der Vater sitzt noch immer allein zuhaus und wartet auf den Sohn. Für die Uraufführung am Mittwochabend und weitere Vorstellungen gibt es noch Tickets.

red