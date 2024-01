Weimar. Musik von Kurt Rosenwinkel ist in der Notenbank von einem Jazz Ensemble zu hören

Eine Hommage an den international renommierten US-amerikanischen Jazzmusiker Kurt Rosenwinkel ist am Donnerstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr in der Notenbank Weimar zu hören. Es spielen Studierende der Weimarer Musikhochschule unter der Leitung von Manfred Bründl. Das Abschlusskonzert ist ihre Semesterarbeit. Neben dem Hauptstück wird nach der Pause noch ein Jazz-Duo an Schlagzeug und Banjo zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

red