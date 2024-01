Weimar. Weimars „Kultfasching“ startet am Donnerstag. Wer kurzfristig kommen will, der hat dazu vor allem am Donnerstag und Freitag noch die Chance.

Wenn in der närrischen Zeit in Weimar vom „FAKO“ gesprochen wird, dann wissen längst nicht nur Eingeweihte, wer damit gemeint ist. Am Donnerstag startet der Kultfasching in der Klassikerstadt in seine nächste Auflage. Das Mensa-Faschingskomitee, kurz FAKO, ist seit Tagen mit dem Aufbau beschäftigt. Wer von draußen auf „Kasseturm“ und „Mon Ami“ schaut, der stellt fest, dass beide Objekte miteinander verbunden sind - ein deutliches Zeichen, dass der seit 1982 stattfindende Mensafasching kurz bevor steht. „Hier entsteht alles in Handarbeit und das meist über zwei Wochen vor der Veranstaltung“, sagt Matthias Weise vom Vorstand.