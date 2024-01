Weimar. Das Verfahren gegen einen Weimarer Angeklagten wurde am Dienstag nach Zahlung der noch offenen Geldauflage eingestellt. Für den Geschädigten hatte der Fall eine bittere Vorgeschichte.

Kein Täter, aber zumindest ein Schlusspunkt unter ein jahrelanges Ärgernis: Der Tonndorfer Christian Wagner, Unternehmer mit einem kleinen Landwirtschaftsbetrieb und einem Technik-Verleih, kann sich nach einem Gerichtstermin am Dienstagmorgen in Weimar nun wieder auf seinen Alltag konzentrieren. Das Verfahren unter anderem wegen eines Einbruchs in seine Betriebshalle im Dezember 2019 wurde endgültig eingestellt, nachdem der Angeklagte eine noch offene Geldauflage in Höhe von 310 Euro in bar an Wagner übergeben hatte.