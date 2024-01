Auf dem Herderplatz sind bereits seit Dienstagmittag die Vorboten der Dreharbeiten für den Fernsehfilm „Bach – Eine Weihnachtsgeschichte“ zu sehen. Aufgebaut wurde dafür vor dem ehemaligen Wilhelm-Ernst-Gymnasium Szenen für die Produktion des historischen Eventstreifens sollen von Mittwoch bis einschließlich Freitag in Weimar aufgenommen werden. Einschränkungen bis hin zu Sperrungen und Haltverboten gibt es unter anderem am Herderplatz in der Kaufstraße in Richtung Graben sowie auf dem Platz der Demokratie. © Funke Thüringen Verlag | Susanne Seide