Apolda. Letzter offizieller Besuchstag bevor das Apoldaer Stadtmuseum im Interimsquartier öffnet.

Wie es mit der Hülle am Ist-Standort weitergeht, das werden die nächsten Jahre zeigen. Fest steht indes, dass an diesem Sonntag, den 28. Januar, die letzte Möglichkeit für die Öffentlichkeit besteht, das alte Glockenstadtmuseum zu durchwandern und den Bildungsraum und das zugehörige Gebäude in dieser Einheit zu erleben. Bevor das Stadtmuseum dann am neuen Standort, im Interimsquartier im Eiermannbau, besucht werden kann, müssen die Exponate jedoch zunächst umziehen und muss das Konzept finalisiert werden. Einige Wochen oder auch Monate werden sich die Besucher aber bis dahin noch gedulden müssen.