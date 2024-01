Weimar. Zehn Stück müssen wegen starker Schädigung weichen. Neupflanzungen im Herbst

Die Stadt lässt voraussichtlich ab dem 24. Januar und damit noch vor Beginn der Brut- und Setzzeit am 29. Februar an der Belvederer Allee zehn Bäume fällen. Betroffen sind den Angaben zufolge im geschützten Gartendenkmal fünf Rotbuchen, zwei Rosskastanien, zwei Linden und eine Pappel, unter anderem in Höhe vom Römischen Haus und ehemaligen Hainfels. Die Bäume sind nach Angaben der Stadt stark vorgeschädigt und könnten „mit baumpflegerischen Maßnahmen leider nicht erhalten werden“. Ein großer Baum habe auch dadurch Schaden genommen, dass er von Nachbarn mit Gartenabfällen und Grünschnitt zugeschüttet worden ist. Dadurch hätten die Wurzeln nicht mehr genügend Luft bekommen. Für den Herbst des Jahres kündigte die Stadt Neuanpflanzungen an.

red