Bad Sulza. Aufruf zur finanziellen Unterstützung oder Mitarbeit. Gründungsbefürworter legen Erweiterung von Museum nahe.

Die ersten Interessenten haben sich schon gefunden und es werden sicher noch ein paar Kulturfreunde mehr, hofft Bad Sulzas Kurdirektorin Melanie Kornhaas, die als Privatperson bereits zum festen Unterstützerkreis der neuen Stiftung gezählt werden kann und ihre Beteiligung an der Vorstandsarbeit bereits angeboten hat. Zwar ist die Stiftung noch nicht gegründet, aber eine Satzung, die die Ziele definiert, befindet sich schon im Vorbereitung. Ein wichtiger Aspekt soll die Bewahrung und Förderung der Handwerks-, Industrie-, Kunst- und Kulturgeschichte von Bad Sulza und der direkten Umgebung sein. Auch in den Ortschaften gibt es den einen oder anderen ungehobenen Schatz, der ins rechte Licht gerückt werden müsste, heißt es in der Einladung zur Mitarbeit oder finanziellen Unterstützung der Stiftung.