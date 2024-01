Weimar. Geraldine Hupp und Ljubomir Iliev nutzen die Quellen in Weimar zur Arbeit an ihren Projekten

Für Goethe-Enthusiasten steht 2024 ein besonderes Jubiläum bevor: Vor 250 Jahren wurde „Die Leiden des jungen Werther“ erstmals veröffentlicht. Das Buch gilt nicht nur als Schlüsselroman des Sturm und Drang, sondern auch als Katalysator für gesellschaftliche Konflikte. „Den Roman als Brandbeschleuniger“ behandelt am 20. Februar in einem Vortrag, der auch Schülerinnen und Schüler ins Haus am Frauenplan locken soll. Mehr Jugendliche für den Dichter und sein Erbe zu begeistern, ist ein Vorhaben der Goethe-Gesellschaft für dieses Jahr.