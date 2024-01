Heichelheim. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) ist einer der Gäste beim Unternehmerfrühstück der Landgemeinde Am Ettersberg und der Wirtschaftsfördervereinigung.

Zu einem Unternehmerfrühstück hat die Landgemeinde Am Ettersberg zusammen mit der Wirtschaftsfördervereinigung Apolda/Weimarer Land für Donnerstag, 25. Januar, in die Heichelheimer Kloßwelt eingeladen. Der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat sich als Gast zum Gespräch mit den Wirtschaftsvertretern des Nordkreises angekündigt. Die Geschäftsführung des gastgebenden Feinfrost-Herstellers Ablig eröffnet nach der Gesprächsrunde eine Sonderausstellung über die Unternehmerfamilien Hügues und Werther aus Nordhausen, die das in Heichelheim erfolgreich vermarktete „Hexeneis“ erfanden. Der OB von Nordhausen und der Leiter des dortigen Stadtarchives sind mit vor Ort.