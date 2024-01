Bad Sulza. Kurgesellschaft lädt 2024 zur Neuauflage des Wintermarktes ein. Fortsetzung findet nicht mehr in Siedepfanne, sondern im Gradierwerk statt.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr setzt die Kurgesellschaft Bad Sulza 2024 noch einen drauf. So wird der zweite Handmacher Wintermarkt nicht wie im Vorjahr in der Siedepfanne, sondern im und um das Gradierwerk stattfinden und damit räumlich mehr Platz zur Entfaltung haben. Außerdem wird aus der Nachmittags- eine komplette Wochenendveranstaltung, zu der die kommunale Tochter die Städter und ihre Gäste am 3. und 4. Februar einlädt. Mit voraussichtlich rund 30 Ständen wird das Angebot an heimischen Leckereien und handgemachtem Kunstwerk aus der Region ebenfalls deutlich vergrößert. Live-Musik rundet das Spektakel ab. Dazu wird am Samstag ab 16 Uhr die Band Einwandfrey zu hören sein – zwei Freyburger Musiker, die Songs aus Rock und Pop interpretieren. Am Sonntag folgt ab 12 Uhr der Wilm aus Jena mit seinem Repertoire aus über 1400 Titeln der Genres Rock, Pop, Schlager oder etwa Irish Folk. Da die Zerstäuberhalle zur Tanzfläche umfunktioniert wird, wird der Betrieb der Anlage am Wochenende eingestellt. Der Eintritt zum Markt ist frei. Samstags ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag werden Besucher von 10 bis 16 Uhr empfangen. Der Markt findet in Kooperation mit dem Netzwerk Handgemacht Saale-Unstrut statt, einer Initiative des Saale-Unstrut-Tourismus.