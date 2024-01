Weimar. Am Theatertag wird „Ariadne auf Naxos“ im DNT gespielt. Auf allen Plätzen zahlt man nur einen Bruchteil des eigentlichen Kartenpreises.

Operngenuss für 12 Euro auf allen Plätzen erwartet das DNT-Publikum am Theatertag am 25. Januar. Am Donnerstagabend, 19.30 Uhr, zeigt das Nationaltheater Richard Strauss‘ „Ariadne auf Naxos“ im Großen Haus. Für alle Plätze gilt statt 34,70 Euro der reduzierte Preis. Zu sehen ist ein Spiel im Spiel: An einem geselligen Abend sollen auf Wunsch des Gastgebers die tragische Oper „Ariadne auf Naxos“ und eine derbe Tanzposse zur gleichen Zeit gespielt werden. Auch Regisseur Martin G. Berger lässt in seiner Inszenierung zeitweise mehrere Orte im DNT simultan bespielen. Das Publikum erlebt entweder die ernste Oper, die jazzige Dada-Performance oder das Drag-Spektakel nebst Manifest und Stummfilmmusik. Dafür gibt es noch Karten.

