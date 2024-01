Weimar. Mathematiker Achim Ilchmann hat sein neues Buch im Gespräch mit Reinhard Laube vorgestellt.

Das Grüne Schloss in Weimar wurde ab 1760 von einem Renaissance-Bau in eine Rokoko-Bibliothek umgebaut. Seine Faszination dafür bekundet Mathematiker Achim Ilchmann in seinem Buch „Das Rokoko in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek“, das er am Dienstagabend im Studienzentrum der HAAB vorgestellt hat.