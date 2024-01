Weimar. Die Schriftenreihe wurde 2004 von Dozenten der Musikhochschule initiiert. Alles begann mit Forschungen zur Musikgeschichte der DDR.

Mit „Das Wissen der unterschätzten Kunst“ legt Albrecht von Massow bald den neusten Band der „Klangzeiten“ vor, und das 20 Jahre nach Gründung der Schriftenreihe. Auf das kleine Jubiläum macht nun die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (HfM) aufmerksam. Von Massow ist Dozent an der HfM, Mitglied des Senats und konzipierte die „Klangzeiten“ 2004. Herausgegeben wurde sie über viele Jahre auch von Detlef Altenburg, Michael Berg und Helen Geyer.

Der erste Band „Zwischen Macht und Freiheit – Neue Musik in der DDR“ gab wichtige Anstöße zur Erforschung der Musikgeschichte der DDR, die seit 1989 in Weimar vor allem durch Michael Berg betrieben wurde. Der Band resultierte aus dem Symposion „Musik Macht Perspektiven“, welches 2001 von Berg und von Massow in Zusammenarbeit mit Studierenden der HfM entwickelt worden war.

„Gleichwohl war das Themenpotential der Schriftenreihe sowohl historisch als auch interkulturell von vornherein weiter reichend angelegt“, sagt Albrecht von Massow. Mehreren Bänden wurden CDs mit seltenen Musikalien beigegeben. Die Schriftreihe bringe zur Geltung, „dass Mitteldeutschland politisch zwar randständig, kulturell aber von großer Bedeutung ist“, erklärt von Massow.

red