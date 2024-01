Weimarer Land. Eine weitere Demonstration von Handwerkern tangiert am Donnerstag auch den Verkehr im Weimarer Land.

Aufgrund einer angemeldeten Versammlung (Handwerker) kommt es am Donnerstag, dem 25. Januar, voraussichtlich zu Verkehrseinschränkungen in Jena und im Weimarer Land. Angemeldet ist ein langer Korso mit 250 Fahrzeugen, der 7 Uhr in Stadtroda starten soll und nach Jena gelangt. Die Strecke führt weiter über die B7. In Isserstedt wird eine zweite Gruppe aus 50 bis 60 Fahrzeugen zum Korso hinzustoßen. Anschließend führe die Route über Weimar bis nach Erfurt, wo für 10.30 Uhr eine Kundgebung angemeldet sei.