Weimar. Astrid Höschel-Bellmann und Horst Damm tauchen im Theater im Gewölbe in Goethes Liebeslyrik ein.

Das Theater im Gewölbe lädt zu szenischen Lesungen von Goethes Gedichten mit Astrid Höschel-Bellmann und Horst Damm ein. In den vorgetragenen „Marienbader Elegie“ handelt es sich um Gedichte von Goethes Kuraufenthalt im böhmischen Marienbad. Befremden, Hohn, Spott und Intrigen leiten seine Gedichte, in denen er seine vor Ort geschehene Liebesaffäre stilisiert verarbeitet. Tickets für Donnerstag, 25. Januar, gibt es an der Theaterkasse oder online unter theater-im-gewoelbe.de.

red