Weimar. Verkehrsbeeinträchtigungen wegen Handwerker-Protest aus dem Saale-Holzland-Kreis auch in Weimar.

Handwerker aus dem Saale-Holzland-Kreis und Jena haben für Donnerstag, 7 Uhr, einen Protest-Korso von Stadtroda über Jena, Isserstedt, Weimar mit Ziel Erfurt angemeldet. Das teilen Polizei und Jenaer Stadtverwaltung mit. Angemeldet seien 250 Fahrzeuge, zu denen in Isserstedt weitere 50 bis 60 hinzukommen sollen. Laut Polizei führt die Route von Isserstedt über die B7 durch Weimar vorbei am Atrium und über die Umgehungsstraße weiter in Richtung Erfurt. Für die Dauer der Durchfahrt kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Der Korso soll gegen 10 Uhr das Funkhaus in Erfurt erreichen.