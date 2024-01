Apolda. Wer Interesse an der Apoldaer Stadtgeschichte hat, kann am Sonntag an einer Führung teilnehmen.

Zur ersten öffentliche Stadtführung im Januar wird für den kommenden Sonntag in Apolda eingeladen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung erwartet der Gästeführer Interessierte um 10 Uhr am Rathaus. Eine vorherige Anmeldung ist übrigens nicht notwendig. Die Unkosten betragen fünf Euro pro Person. Wer interessante Details zur langen Historie der Glockenstadt und so manch Anekdote erfahren möchte, sollte sich den Termin vormerken. Angesichts der Witterungsprognose ist allerdings ein Schirm ratsam.

red