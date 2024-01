Apolda. Wer sich über die Leistungsfähigkeit des Gymnasiums Bergschule und die Angebote informieren möchte, sollte sich den 3. Februar merken

Am Gymnasium Bergschule in Apolda werden Interessierte am 3. Februar anlässlich des Tags der offenen Tür willkommen geheißen. In der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr werden die Unterrichtsangebote erläutert, Arbeitsgemeinschaften vorgestellt und kulturelle Darbietungen erfolgen. Zudem wird es natürlich ein Café geben, kann man mit Schülern und Lehrern ins Gespräch kommen oder auch in alten Jahrgangsbüchern stöbern.