Apolda. Noch ist nicht klar, ob das bereits verspätete Projekt zum Umbau der Apoldaer Martinskirche überhaupt noch realisiert werden kann

Der Umbau des Schiffes der Martinskirche zum „Soziokulturellen Zentrum“ wird teurer als gedacht. Ursprünglich sollte das Vorhaben ja mit dem Ende der Internationalen Bauausstellung Thüringen (IBA) im Dezember 2023 abgeschlossen sein. Bisher hat sich in der Martinskirche aber nichts getan, was nur eines heißen kann: Es hängt am Geld.