Weimar. Die Galerie stellt die ersten Termine des neuen Jahres vor. Ein Künstler verabschiedet sich, ein neuer wird erwartet.

Dieser Tage bieten sich die letzten Gelegenheiten, die Installationen von José Taborda in der Galerie Eigenheim zu sehen. Am Freitag, 9. Februar, schließt seine Ausstellung „Augenblicke“. Um 19.30 Uhr erwartet Ausstellungsgäste ein Zitherkonzert von Sarah Luisa Wurmer im Rahmen der Thüringer Bachwochen. Danach zieht Adam Noack in die Galerie Eigenheim ein, wo er ab 17. Februar unter dem Titel „Rotieren“ künstlerische Grenzüberschreitungen präsentiert.

