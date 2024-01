Ramsla. Im Nordkreis-Dorf werden am Freitag in gemütlicher Runde auf dem Sportplatz die Weihnachtsbäume angezündet.

Der Feuerwehrverein Ramsla verbrennt die Weihnachtsbäume des Dorfes: Am Freitag, 26. Januar, ab 17 Uhr wollen die Kameraden den Haufen anzünden, den sie auf dem Sportplatz nach ihrer Sammel-Tour am 17. Januar durch den Ort aufgeschichtet und in dieser Woche noch einmal umgesetzt haben. Die Einwohner sind zur gemütlichen Runde geladen: Der Rost brennt, es gibt Glühwein und andere Getränke, die Kinder können Stockbrot backen. Wer seinen Baum direkt zur Veranstaltung mitbringt, bekommt ein Gratis-Getränk spendiert.

red