Großschwabhausen. Bei einer Veranstaltung des Vereins für Ortsgeschichte Großschwabhausen sollen auch die Besucher Gelegenheit bekommen, ihr Wissen einzubringen.

„Kleine Schätze in der Nähe – Interessantes aus den Orten und vom Wegesrand“: Diesen Titel hat ein Vortrag, zu dem der Verein für Ortsgeschichte Großschwabhausen und der Gemeindekirchenrat für Samstag, 27. Januar, eingeladen haben. Gudrun Braune spricht ab 15 Uhr in der Pfarrscheune (Kirchstr. 6) über Flur- und Kleindenkmale in der Großschwabhäuser Umgebung, vom Möbisbrunnen bis hinunter zum ehemaligen Gasthof Carl August im Mühltal zwischen Isserstedt und Jena, der das östliche Ende der Gemarkung bildet. Nach dem reich bebilderten Vortrag sollen auch die Besucher zu Wort kommen und können ihr Wissen teilen, die Geschichten erzählen, die noch in keiner Chronik stehen. Auch Interessierte aus den umliegenden Orten sind dazu herzlich willkommen.

red