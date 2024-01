Weimar. Der Programmteil „Einbruch der Fantasie in die technische Welt“ entfällt krankheitsbedingt.

Die Opernvorstellung „Der fliegende Holländer“ am DNT muss am 27. Januar ohne erweiterte Einführung auskommen. Der Programmteil mit dem Titel „Einbruch der Fantasie in die technische Welt“ um 18.30 Uhr fällt krankheitsbedingt aus. Er soll zu einem späteren Termin nachgeholt werden. Stattdessen findet am Samstag um 19 Uhr im Foyer die reguläre Einführung für die anschließende Aufführung statt, informiert das DNT. Vorerst noch fünfmal soll die Oper bis Ende Mai laufen.

red