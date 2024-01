Apolda. Bürgerbündnis „Buntes Weimarer Land“ fordert auf, in Apolda ein Zeichen gegen Rassismus, Ausgrenzung und für Demokratie zu setzen.

Unterm Motto „Nie wieder ist jetzt“ soll es auch in Apolda an diesem Freitag eine Demo geben. Mit der Veranstaltung auf dem Marktplatz in Apolda schließe man sich laut Organisatoren an die bundesweiten Proteste und Kundgebungen gegen Rechtsextremismus an, die in Summe Hunderttausende auf die Straße brachten. Das Bürgerbündnis „Buntes Weimarer Land“ ruft deswegen am 26. Januar, um 17 Uhr, zur Demo auf den Markt. Teilnehmer seien aufgerufen, „ein öffentliches Zeichen gegen Rassismus, Ausgrenzung und für Demokratie zu setzen.“