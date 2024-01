Apolda. Unter anderem wird die Benutzungsordnung für die Festwiese in der Herressener Promenade in Apolda Gegenstand des Stadtrates.

Mit einem Blick über die aktuell noch überschaubare Tagesordnung lädt das Rathaus die Bürger zum nächsten Stadtrat ein. Am 31. Januar startet die Sitzung um 17 Uhr im Saal der Stadthalle. Nach der Einwohnerfragestunde steht zunächst die Festwiese in der Herressener Promenade auf der Tagesordnung. Hier soll eine einheitliche und rechtssichere Benutzungsordnung beschlossen werden. Es folgt ein Beschluss zum Modus der Veröffentlichung von Angelegenheiten in puncto Wahlen, was die Nutzung von städtischer Internetseite und vom Amtsblatt betrifft. Ferner beschäftigt sich das Gremium mit möglichen Varianten der weiteren der Kita „Ernst Thälmann“. Informationen des Bürgermeisters runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab.