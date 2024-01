Apolda. Dutzende Pokale, Ehrennadeln und Auszeichnungen werden bei Jahrestreffen des MC Apolda in Zottelstedt vergeben

Unlängst gab es beim Motorsportclub MC Apolda viel Grund zum Feiern. Zur Jahresabschlussveranstaltung waren neben den Mitgliedern auch die Starter der Thüringer Landesmeisterschaft im Orientierungssport in den „Alten Kuhstall“ nach Zottelstedt eingeladen. In der Klasse A wurde Oliver Gutschke vom gastgebenden MC Apolda erstmals Landesmeister und die 1. Mannschaft des MC konnte ihren Meistertitel vom Vorjahr verteidigen. Den 3. Platz belegte das Team Lutz Birke/Martin Vogel (MC Apolda). In der Klasse B erreichten John Birner/Selina Schoß den 2. Platz, vor Karen Serauky/Nicole Kappler. Landesmeister in der Klasse B wurde das Team Trier/Trier aus Lauterbach in Hessen und in der Klasse C erreichten Pietschmann/Fischer vom AMC Coburg den Landesmeistertitel.