Weimar. Der Kirchenkreis Weimar und die Kantorei Apolda suchen Stimmtalente, die zwei Aufführungen im November mitgestalten wollen. Geprobt wird bereits ab März.

Der Projektchor des evangelischen Kirchenkreises Weimar und der Apoldaer Kantorei startet wieder. Zur Aufführung von Antonín Dvořáks „Stabat Mater“ im November werden noch Teilnehmende gesucht. Geprobt wird dafür ab 7. März wöchentlich im Begegnungszentrum der Kirchengemeinde Bad Berka. Interessierte Sängerinnen und Sänger können sich bis zum 28. Februar anmelden. Unabhängig der Konfession ist der Chor offen für alle. Geplant sind zwei Aufführungen, jeweils am Sonntag, 17. und 24. November, zuerst in der Lutherkirche Apolda und dann in der Marienkirche Bad Berka.

Anmelden per Post an Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Pfarrgasse 1, 99438 Bad Berka oder per E-Mail an .

red