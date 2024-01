Weimar. Fotograf Trevor Johnson zeigt das „Wunderorgan der Schwangerschaft“ in ästhetischen Bildern.

Die einen ekeln sich davor, die anderen sehen darin das „Wunderorgan der Schwangerschaft“. Der Weimarer Fotograf Trevor Johnson hat jedenfalls keine Berührungsängste, wenn es darum geht, die Plazenta in Szene zu setzen. Am Donnerstag, 1. Februar, 19 Uhr, eröffnet er seine Ausstellung „Plazenta Power“ in der Literaturetage in der Buchhandlung Eckermann. Dahinter steht die Literarische Gesellschaft Thüringen als Veranstalter.

Die Idee zur Serie ist in Zusammenarbeit mit Sophia Johnson entstanden, die am Uniklinikum Jena als Ärztin tätig ist. 2023 brachte sie ihr Buch „Plazenta Power“ heraus, in dem sie zusammen mit Jana Pastuschek auf die Möglichkeiten, den Mutterkuchen als Heilmittel zu verwenden, aufmerksam macht. Auch Art Director Nils Namdar arbeitete an der Konzeption der Schau mit.

Die Fotoserie zeigt die Plazenta angelehnt an ihre natürliche Umgebung, das Fruchtwasser, auf Aufnahmen im Wasser. Der Betrachtende kann durch den ästhetischen Blick Berührungsängste loslassen und sich mit Neugier auf die Plazenta als Objekt einlassen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, um Spenden wird gebeten. „Plazenta Power“ ist bis 30. April jeweils montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

red