Weimar. Krispin Wich und Sigrun Stiehl spielen zwei Abende nacheinander den „Ehekracher“

Krispin Wich und Sigrun Stiehl bringen am Freitag- und Samstagabend, 26. und 27. Januar, 20 Uhr, eine explosive Komödie auf die Bühne des Galli-Theaters. „Ehekracher“ dreht sich um Wilma und Willi, die seit 25 Jahren verheiratet sind. Sie kennen sich gut und beherrschen die Kunst, sich gegenseitig in Schach zu halten. An einem Fernsehabend wollen sie es plötzlich wissen: Sie setzen alles auf eine Karte und holen das sorgfältig geführte „Streitbüchlein“ hervor. Im sich entladenden Ehe-Gewitter kommen die Einschläge immer dichter. Und dann geht sie hoch, die Bombe – Natürlich beim heikelsten Thema. „Ein Theaterstück, nicht nur für (Ehe-) Paare, sondern auch für solche, die es werden oder bleiben wollen“, heißt es dazu.

red