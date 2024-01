Weimar. Jüdische Gemeinde und Ministerpräsident unterstützen die Stadt

Weimars ausdrücklichen Wunsch, das deutsch-israelische Jugendwerk in der Kulturstadt anzusiedeln, hat Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) in einem Brief an die zuständige Bundesministerin Lisa Paus (Bündnis-Grüne) übermittelt. Der Standort wird in Thüringen sowohl von der Jüdischen Landesgemeinde um ihren Vorsitzenden Reinhard Schramm als auch von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) unterstützt.

Allerdings gibt es in Sachsen-Anhalt viele Stimmen, die Wittenberg als Standort preisen, weil sich dort seit seiner Gründung 2001 das Koordinierungsbüro für den Jugendaustausch in Deutschland und Israel befindet. Thüringens Jüdische Landesgemeinde hält Wittenberg indes wegen der Allgegenwärtigkeit von Martin Luther als nicht geeignet, der ein Antisemit war. Darüber hinaus widersprechen Kritiker Wittenberg als Standort auch wegen der Schmäh-Plastik „Judensau“ an der Fassade der dortigen Stadtkirche.

In dem Schreiben erläutert Peter Kleine der Ministerin die Standortwahl in Weimar in unmittelbarer Nähe der einstigen Viehauktionshalle. Dort, wo jüdische Bewohner Thüringens 1942 vor den Deportationen zusammengetrieben worden waren, solle ein „Ort des Gedenkens an das dunkelste Kapitel der Thüringer und Weimarer Geschichte entstehen“, heißt es in dem Schreiben. Die Idee des Jugendherbergswerks, in einen Herbergsneubau in der Nachbarschaft des Gedenkortes das deutsch-israelische Jugendwerk zu integrieren, finde die ausdrückliche Unterstützung der Stadt. An dem Standort würden sich „die Facetten der Erinnerungskultur, des zukunftsgerichteten Austausches und der Verständigung zwischen Völkern und Generationen“ in besonderer Weise zusammenfügen, so Peter Kleine.