Weimar. Ranga Yogeshwar tritt im ausgebuchten Hause der Weimarer Republik auf

Ausgebucht war der Veranstaltungsraum im Haus der Weimarer Republik auf dem Theaterplatz, als dort am Mittwochabend der bekannte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar zu Gast war. Er sprach mit der Moderatorin Blanka Weber über das Thema „Wie verändert KI unsere Gesellschaft? Demokratie in Zeiten der Erregungsbewirtschaftung“. Mit dem Begriff kritisiert Ranga Yogeshwar eine vom Diktat der Quote und Auflage getriebene Ökonomisierung der Medienlandschaft, die zu wenig auf Qualität bedacht sei.