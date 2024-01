Bad Berka. Der CDU-Ortsverband kündigte an, den Amtsinhaber für weitere sechs Jahre an der Spitze der Stadtverwaltung Bad Berka zu nominieren.

Der Vorstand des CDU-Ortsverbandes Bad Berka setzt auf den Amtsinhaber: Wenig überraschend gab er am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt, dass Michael Jahn ins Rennen um eine zweite Amtszeit als hauptamtlicher Bürgermeister der Kurstadt in die Kommunalwahl Ende Mai gehen wird. „Bad Berka ist mir eine Herzensangelegenheit“, betonte der 50-Jährige, der seit Sommer 2017 das Amt begleitet. Eine offizielle Aufstellungsversammlung, bei der diese Kandidatur sowie die CDU-Liste für die Neuwahl des Stadtrates beschlossen werden, sei für spätestens Anfang März geplant. Für Letztere kündigte Jahn an, auch auf „parteilose Frauen und Männer mit Sachverstand“ zu setzen.