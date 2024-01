Weimar. Die Solarenergie vom Dach der Schule fließt nun direkt in die Gebäude auf dem Weimarer Sophienhausgelände.

„8500 Watt“, sagt Matthias Golle und zeigt auf die Präsentation hinter ihm. Draußen hat sich gerade eine Wolke vor die Sonne geschoben. „Damit könnten jetzt etwa zehn Toaster betrieben werden.“ Klingt erstmal wenig, doch in Spitzenzeiten liefert die unlängst in Betrieb genommene Photovoltaikanlage auf dem Dach des Johannes-Landenberger-Förderzentrums bis zu 99 Kilowatt grünen Strom. Genug, um etwa 123 Toaster einzuschalten. In der Praxis werde der Strom aber voraussichtlich zu 90 Prozent auf dem Sophienhausgelände von der Förderschule, dem Seniorenpflegeheim, dem Kindergarten und den Praxen verbraucht.