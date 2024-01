Weimar. Was die Moped-Diebe nicht wussten: Nach dem ersten Einbruch hat sich die Weimarerin vorbereitet.

Es ist noch nicht lange her: Am Wochenende um den 14. Januar hatten sich Diebe Zutritt zu einer Garage in Weimar verschafft und zwei Kleinkrafträder geklaut (wir berichteten). Nun wurde das erneut versucht – doch dieses Mal scheiterten die Diebe. Nicht zuletzt, weil die Besitzerin der Mopeds vorbereitet war.