Weimar. Alleine in der Stadt werden Oberbürgermeister, Stadträte, Ortsteilchefs und Ortsteilräte bestimmt

Weimar steht vor einem Superwahljahr. Allein am 26. Mai sind die Bürgerinnen und Bürger ausgerufen, den neuen Oberbürgermeister der Stadt Weimar zu küren, darüber hinaus die 13 Ortsteilbürgermeister, die Stadtratsmitglieder und die Mitglieder von 13 Ortsteilräten. Insgesamt stehen in Weimar an diesem Tag 28 Einzelwahlen an. Gegebenenfalls notwendige Stichwahlen bei der Entscheidung über den Oberbürgermeister und die Ortsteilbürgermeister würden dann gemeinsam mit der Europawahl am 9. Juni stattfinden.