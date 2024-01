Weimar. Einrichtung schließt Freitag früher und bleibt Samstag geschlossen

Veränderte Öffnungszeiten gelten zum Ende dieser Woche für die Weimarer Stadtbücherei in der Steubenstraße. Aus personellen Gründen müsse die Einrichtung kurzfristig am Freitag, 26. Januar, bereits um 16 Uhr schließen, teilte die Stadtverwaltung in einer Presseinformation mit. Am Samstag, 27. Januar 2024, bleibe die Stadtbücherei komplett geschlossen, hieß es weiter. Die Stadt hat Bibliotheksnutzer um Verständnis für die Einschränkungen gebeten.