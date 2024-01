Weimar. Pfarrer Timo Gothe über Wissensvermittler, die es in vielen Lebenssituationen braucht.

Ich frage mich, warum nicht „Lehrermangel“ mal ein Wort des Jahres wird. Es beschreibt einen lange diagnostizierten Umstand und die Gesellschaft ist in weiten Teilen davon betroffen. Familien mit schulpflichtigen Kindern haben mit Ausfall und Stundenplanänderungen jeden Tag zu tun. Schulleitungen verwalten den Mangel, stopfen personelle Löcher. Gelingen tut es immer weniger.

Es ist eine Binsenweisheit: Ohne Lehrer geht es nicht. Bildung geschieht durch Vorbilder und gute Vermittler. Und wer ist im Rückblick nicht dankbar, dass er guten Lehrern und Lehrerinnen begegnet ist? Menschen, die mit geduldiger und erfahrener Lehrtätigkeit einem die Augen geöffnet und Zusammenhänge erklärt haben für Dinge, die nicht einfach so vom Himmel fallen.

Auch in religiösen Fragen braucht es Vermittlung, Wissensweitergabe, Erklärung, Einführung in Themen und Fragestellungen. So ist nicht verwunderlich, dass das Markusevangelium uns gleich im ersten Kapitel Jesus als einen Lehrer in der Synagoge von Kafarnaum vorstellt. Die Menschen, die ihn hören und erleben, waren voll Staunen, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat.

Timo Gothe ist Pfarrer in Weimars katholischer Herz-Jesu-Gemeinde. © Michael Paech | Michael Paech

In der Episode des Markusevangeliums wird auch ein Mensch erwähnt, der von einem unreinen Geist besessen war. Ich deute ihn als einen Un-Geist, als einen unbarmherzigen Hausbesetzer, der den ganzen Menschen in Beschlag genommen hat und nun den Konflikt mit Jesus sucht. Er fordert den heraus, von dem er sich herausgefordert fühlt und fragt: „Bist Du, Jesus von Nazareth, gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen?“

Jesus befiehlt diesem Geist und bringt ihn zum Schweigen. Die Menschen werden Zeugen einer Vollmacht, die nicht von dieser Welt ist. Sein Blick auf Gott, den Menschen und die Welt hebt die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt aus den Angeln. Das erstaunt die Menschen und ist der Anfang von Neuem: Das Reich Gottes ist nahe.

