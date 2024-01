Weimar. Mehr als 4000 Euro sind bei einem Adventsbasar in Weimar zusammengekommen. Das Geld kommt wohltätigen Einrichtungen in der Stadt zugute.

Mehr als 4000 Euro sind vor Weihnachten bei einem Adventsbasar in der Herz-Jesu-Kirche zusammen gekommen. Das Geld hat die Kirchengemeinde nun gespendet, und zwar 1100 Euro an die Mobile Wohnungshilfe der Caritas, 2000 Euro an die Weimarer Tafel und 110 Euro an das Obdachlosenheim Haus Hoffnung in Weimar.