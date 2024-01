Apolda. Die CDU-Kreistagsfraktion im Weimarer Land steht hinter den Überlegungen von Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) zur Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber. Ein entsprechender Antrag für den nächsten Kreistag wurde gestellt.

Die CDU-Kreistagsfraktion spricht sich für eine möglichst frühzeitige Einführung einer Bezahlkarte für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für das Weimarer Land aus. Das teilt der Kreisverband in einer Pressemitteilung mit, und dass die Fraktion dazu am Donnerstag einen entsprechenden Antrag eingereicht habe. Sie unterstütze damit Landrätin Christiane Schmidt-Rose, die in eigener Zuständigkeit die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann.