Weimar. Weimars Handwerker-Carneval verleiht seine höchste Auszeichnung an Olaf Ludwig

Weimar gab ihm die Chance, doch noch eine Trophäe hochhalten zu dürfen: Der Handwerker-Carneval hatte den Mehrfach-beinahe-Profiboxweltmeister Axel Schulz dazu auserkoren, am 10. Februar in der Weimarhalle den närrischen Faust-Orden in Empfang zu nehmen. Nun allerdings sagte Schulz dem HWC für die Zeremonie ab.