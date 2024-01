Weimar. Auf Weimars Theaterplatz sollen am Samstagvormittag tausende Menschen ein Zeichen für Demokratie setzen.

Nachdem am Montag rund 3000 Menschen auf dem Wielandplatz an einer von Studierenden organisierten Demonstration für Demokratie und gegen Faschismus teilgenommen haben, rechnen die Veranstalter am Samstag – in diesem Fall der Awo-Regionalverband zusammen mit zahlreichen Unterstützern vom Sophien- und Hufeland-Klinikum über das DNT, Bauhaus-Uni, Klassik-Stiftung bis hin zur Initiative Weltoffenes Thüringen, um nur einige zu nennen – mit einer Teilnehmerzahl im mittleren vierstelligen Bereich, heißt es von der Awo. Beginn ist unter dem Motto „Für Demokratie – #WirGemeinsam“ um 11 Uhr auf dem Theaterplatz. Im Anschluss führt ein Protestzug über die Schillerstraße weiter zum Wielandplatz, über die Steubenstraße und den Sophienstiftsplatz in die Heinrich-Heine-Straße bis zum Goetheplatz und schließlich über Graben und Marstallstraße zum Platz der Demokratie, wo der Demonstrationszug gegen 13 Uhr ankommen soll.