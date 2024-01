Weimar. Weimarer Kinderbüro will Jugendliche über Kandidierende und Parteien aufklären.

Für Demokratie – gegen Politikverdrossenheit: Um Jugendliche so früh wie möglich für Wahlen zu interessieren, eignen sich die Kommunalwahlen am 26. Mai besonders gut. Bei dieser Wahl können schon junge Menschen ab 16 Jahren mitwählen. Außerdem sind die Themen in Weimar viel näher an der Lebenswelt der jungen Leute als die große Bundespolitik, heißt es aus dem Kinderbüro. „Freizeitangebote, Nahverkehr oder Stadtgestaltung – hier haben auch schon junge Wählerinnen und Wähler eine ganz konkrete Vorstellung.“