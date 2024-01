Weimar. Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ stellt ihre Protestaktion am Sonntag unter das Motto „Kundgebung gegen Faschismus und für Demokratie“

Die Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ lädt auch an diesem Sonntag wieder zur Kundgebung auf den Theaterplatz. Nachdem bundesweit hunderttausende Menschen dieser Tage auf die Straße gehen, um ein Zeichen gegen rechte Umtriebe zu setzen, stellt auch die Initiative ihre nunmehr 104. Kundgebung unter das Motto „Gegen Faschismus und für Demokratie“. Rechtspopulisten und neue Faschisten greifen die Demokratien weltweit mit vereinten Kräften an. „Dazu gehört die Rückkehr völkischer Ideologien, Polarisierung und Hass gegen Andere. Diese werden heute durch digitale Propaganda über soziale Medien massenhaft und treffsicher verbreitet“, heißt es. Die Initiative sieht innerhalb dieser Entwicklung Russland in einer Vorreiterrolle. Beginn der Kundgebung ist um 15 Uhr.