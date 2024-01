Magdala. Die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt musste am frühen Freitagmorgen für eine Dreiviertelstunde komplett gesperrt werden.

Fatale Folgen hatte am frühen Freitagmorgen ein Wildunfall auf der Autobahn A4 bei Magdala: Ein Kleintransporter war in Richtung Erfurt/Frankfurt unterwegs, als er zwischen den Abfahrten Bucha und Magdala mit einem Wildschwein zusammenstieß. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Brand, der polnische Fahrer brachte sich in Sicherheit und blieb zum Glück unverletzt. Gegen 3.10 Uhr traf der Notruf in der Rettungsleitstelle Jena ein. Die Polizei, die Berufsfeuerwehr der Saalestadt sowie die Freiwillige Feuerwehr Bucha rückten aus.