Weimar. Gestöbert wird am Sonntagabend wieder in der Weimarer Johanniskirche. Auch Kunst gibt es zu sehen.

Zum Trödelmarkt und Kreativmarkt wird am Sonntagabend, 28. Januar, in die Johanneskirche geladen. In der Tiefurter Allee 2c bereitet das Kindertageteam an der Johanneskirche alles vor zum fröhlichen Stöbern, und zwa von 18 bis 20 Uhr. Im Vorfeld gibt es einen Gottesdienst, der um 17 Uhr beginnt. In diesem Zug wird die Malereiausstellung „Abstrakte Farben“ mit Bildern von Barbara Steimann aus Bad Berka eröffnet.

Für den Trödelmarkt werden wieder Spenden gesucht, beispielsweise Gebrauchsgegenstände, allerdings keine Bücher, Möbel und Kleidung. Johanneskirchengemeinde und Kindertageteam veranstalten regelmäßig Trödel- und Kreativmärkte, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

red