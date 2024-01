Bad Sulza. Noch immer ist zwischen den Konfliktparteien im Streit um den neuen Standort für den Jugendclub Bad Sulza keine Annäherung erkennbar.

Während der Verlauf der kommunalen und kommunalpolitischen Verwerfungslinien nach der Bekanntgabe der kleinen Studie zum Thema Jugendclub-Umzug in Bad Sulza recht schnell sichtbar wurde, haben die Konfliktparteien auch am Freitag noch nicht zueinander gefunden. Stattdessen soll die kurstädtische Gerüchteküche kräftig brodeln und taucht in fast jedem von dieser Zeitung erfragten Statement das Wort „Wahlkampf“ auf. Doch auch wenn noch immer übereinander, statt miteinander gesprochen wird, deuten die Verlautbarungen auf die Suche eines Dialogs hin.