Schellroda. Das Forstamt Willrode und der Forsthaus-Förderverein organisieren am Sonntag wie in jedem Jahr ihre Auktion zu Gunsten gemeinnütziger Einrichtungen.

Im Vorfeld der großen Laub- und Nadelholz-Submission in der kommenden Woche steigt am Forsthaus Willrode bei Schellroda einmal mehr eine Brennholz-Versteigerung für einen guten Zweck, organisiert vom Forstamt und dem Förderverein. Zum ersten offenen Forsthaus-Sonntag des Jahres am 28. Januar 11 Uhr können die Brennholz-Lose im Innenhof des Forsthauses besichtigt werden. Rund eine halbe Stunde später soll die konkrete Versteigerung von insgesamt rund 20 Raummetern Brennholz beginnen.

Unter den Hammer kommt jeweils ein Raummeter ofenfertiges Brennholz, das an den Meistbietenden verkauft wird. Der Erlös ist für gemeinnützige Vereine und Institutionen aus der Region bestimmt. Das Holz kommt als Spende von Waldbesitzern, die begünstigten Vereine haben das Material teilweise selbst aufgearbeitet. „Jeder Raummeter Holz steht für eine Initiative, die unsere Region lebenswert macht“, so der Fördervereinsvorsitzende Jan Donnerberg. Die Gebote starten bei 140 Euro, das ist weit unter dem aktuellen Preisniveau der Baumärkte.

Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz: Holzofenbrot aus dem Backhaus, Wildschweinbraten mit Klößen und Wildfleisch vom Grill werden angeboten, das Scheunencafé hat geöffnet. In einer Feuerschale können die Besucher ihre mitgebrachten Weihnachtsbäume verbrennen lassen. 14.30 Uhr spielt die Erfurter Folkband „Vespertilio“ im Jagdsaal.

red