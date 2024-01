Weimar. Die Stadtverwaltung verrät, wo in der kommenden Woche Jagd auf Raser gemacht wird.

Weimars Panzerblitzer zieht zum Wochenbeginn in den Westen der Kulturstadt. Der städtische Ordnungsdienst stellt ihn in der Moskauer Straße auf, und zwar auf Höhe des Fußgängerüberwegs. Dort gilt Tempo 50. Doch Achtung: Bei Bedarf kann die sogenannte semistationäre Einrichtung jederzeit den Standort wechselt, betont die Stadtverwaltung Weimar. Fast 5000 Raser überführten Panzerblitzer und mobile Messgeräte im vergangenen Jahr in Weimar.

red